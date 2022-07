Omicidio Maurizio Cerrato | la testimonianza della figlia contro la camorra dei kalashnikov

(Di lunedì 11 luglio 2022) Gli occhi sono puntati su quei frame. I ricordi sono nitidi. La voce è sicura. Aula 116 del Tribunale di Napoli. Sono le 9 e 43 di venerdì 1° luglio. Maria Adriana, 21 anni, testimonia al processoi presunti assassini di suo padre, 61 anni, vigilante agli scavi di Pompei, ammazzato con una coltellata sferrata al cuore. Accadde quella maledetta sera del 19 aprile del 2021, in via IV Novembre a Torre Annunziata, comune alle porte di Napoli. Sul banco degli imputati ci sono i fratelli Giorgio e Domenico Scaramella, Antonio Cirillo, reo confesso dell’, e suo padre Francesco, unico agli arresti domiciliari ma libero di recarsi in Tribunale – fino a qualche tempo fa accompagnato dalla moglie Rosa Riso, poi recentemente arrestata – e sedersi sulla stessa panca dove c’è Tania Sorrentino, vedova ...

Pubblicità

faberant : @Doxaliber @maurizio_domizi Tutti i morti successivi alla strage di ustica non parlano piu, David Rossi non parla p… -

Fanpage.it

... si tratta dell'ex pm di SiracusaMusco , ai tempi indagato per abuso d'ufficio e in ...al procuratore Cantone che a quel punto sarebbe stato più divertente contestarmi il tentato, la ......allora componente del Consiglio superiore della magistratura per agevolare l'ex magistrato...procuratore Cantone che a quel punto sarebbe stato più divertente contestarmi il tentato". ... Due imputati per l'omicidio di Maurizio Cerrato tra gli arrestati nel blitz di Torre Annunziata Sequestrato il cellulare usato dalla madre per chiamare la polizia dopo le minacce del fratello: servirà per l’incidente probatorio ...«La notizia si commenta da sola», le uniche parole del fratello Maurizio Leoni rispetto all’esito della consulenza.