Lutto alla Rai, addio a un volto storico della televisione: “Perdiamo uno dei migliori” (Di lunedì 11 luglio 2022) Lutto in Rai, è morto Angelo Guglielmi: lo storico direttore di Rai 3 aveva 93 anni. Il giornalista si è spento nel sonno. Come in tanti oggi ricordano, l’uomo è colui che lanciò in tv personaggio come Corrado Augias, Michele Santoro, Serena Dandini e Fabio Fazio. Ma non fu soltanto un direttore e un giornalista. Angelo Guglielmi fu anche un bravo dirigente, un critico letterario e un saggista. Una vita per la cultura. Nato ad Arona in provincia di Novara, dopo essersi laureato in lettere a Bologna nel 1951, ha vinto il concorso in Rai tre anni dopo. Oggi, Guglielmi, è considerato l’ideatore dell’identità del canale, più alternativo e di nicchia rispetto a Rai 1 e Rai 2. In molti ricorderanno che proprio sotto la sua direzione furono avviati programmi di successo come Un giorno in pretura, Blob, Avanzi, Quelli che il calcio (passato su Rai 2 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)in Rai, è morto Angelo Guglielmi: lodirettore di Rai 3 aveva 93 anni. Il giornalista si è spento nel sonno. Come in tanti oggi ricordano, l’uomo è colui che lanciò in tv personaggio come Corrado Augias, Michele Santoro, Serena Dandini e Fabio Fazio. Ma non fu soltanto un direttore e un giornalista. Angelo Guglielmi fu anche un bravo dirigente, un critico letterario e un saggista. Una vita per la cultura. Nato ad Arona in provincia di Novara, dopo essersi laureato in lettere a Bologna nel 1951, ha vinto il concorso in Rai tre anni dopo. Oggi, Guglielmi, è considerato l’ideatore dell’identità del canale, più alternativo e di nicchia rispetto a Rai 1 e Rai 2. In molti ricorderanno che proprio sotto la sua direzione furono avviati programmi di successo come Un giorno in pretura, Blob, Avanzi, Quelli che il calcio (passato su Rai 2 ...

