Lumache giganti mettono una città in quarantena | si pensa a una mutazione genetica

(Di lunedì 11 luglio 2022) Negli Stati Uniti è scattata unaper fermare l’invasione delle temuteafricane. Abbiamo a che fare con molluschi con conchiglia appartenenti alla classe dei Gasteropodi (come le chiocciole), che distruggono colture e invadono case e giardini. La loro pericolosità è però sanitaria: trasportano un orribile parassita che può infettare l’uomo. L’immensa colonia dida piaga biblica è stata scoperta nell’area di New Port Richey, nella contea di Pasco, in Florida. Anche in Italia abbiamo questo tipo di, ma la loro popolazione è minima. Negli USA, invece, è scattato l’allerta sanitario. Un’immagine dal b-movie Slugs (captured) – www.curiosauro.itLeche costringono una contea della Florida alla ...

Pubblicità

alvariis : Le cavallette sono arrivate: Sardegna ed Emilia; le lumache giganti africane, per fortuna, sono scese in America; l… - himeralive : Migliaia di lumache giganti di terra africane stanno distruggendo migliaia di alberi e piante, minacciando di trasm… - alessandro_972 : @Mirco53417634 Veramente non è bene sperare che muoia...Se proprio ti vuoi meritare l'inferno, devi sperare che sof… - Oche1989 : @borghi_claudio Con il vaiolo delle scimmie e le lumache giganti ???? Lo immaginavo !!! - IacobellisT : RT @RadioRadioWeb: ' La nuova normalità è l'emergenza permanente, così suona il corollario, anzi direi di più: il fondamento stesso del nuo… -

Il segretario all'Agricoltura dello stato della Florida, Nikki Fried, ha chiesto giovedì la collaborazione dei cittadini per sradicare ledi terraafricane, rilevate il mese scorso in aree di questo stato, perché costituiscono un rischio per la salute umana e le colture. Fried ha rivelato in una conferenza stampa che ...In Florida è scattata la quarantena per un'invasione diafricane. Sembra un film di fantascienza invece è cronaca di questi giorni. E per fortuna che Roma è già ...Ciao Boris, non è sempre Nadal, caramello o cioccolato Lo schiaffo dell'Italia a Raffaella Carrà, l'irresistibile amore delle femministe per gli alpini, lumache giganti, a Siena torna il Palio. Ciao ...In Florida (USA) migliaia di lumache di terra africane stanno minacciando di distruggere molte piante e alberi. E non solo.