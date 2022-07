LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro di Duccio Marsili, è il terzo dei giochi per il senese (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Risuona l’inno di Mameli per Duccio Marsili, ecco la cronaca della vittoria dell’azzurro: Speed skating, TRIS D’ORO di Duccio Marsili ai World Games! Dominio totale nel giro su strada! 19.45 FLOORBALL – In corso il match tra Finlandia e Lettonia, valido per la semifinale del torneo maschile. 19.40 FISTBALL – Inizia il match tra Italia e Stati Uniti, valido per il gruppo B del torneo maschile. 19.35 FISTBALL – La Germania si impone 3-0 con la Svizzera nel match valido per il gruppo A del torneo maschile, tra poco in campo Italia e Stati Uniti. 19.30 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Dopo le cerimonie di premiazione il programma ripartirà alle 23.30 italiane (le 16.30 locali) con le ultime ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Risuona l’inno di Mameli per, ecco la cronaca della vittoria dell’azzurro: Speed skating, TRIS D’ORO diai! Dominio totale nel giro su strada! 19.45 FLOORBALL – In corso il match tra Finlandia e Lettonia, valido per la semifinale del torneo maschile. 19.40 FISTBALL – Inizia il match tra Italia e Stati Uniti, valido per il gruppo B del torneo maschile. 19.35 FISTBALL – La Germania si impone 3-0 con la Svizzera nel match valido per il gruppo A del torneo maschile, tra poco in campo Italia e Stati Uniti. 19.30 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Dopo le cerimonie di premiazione il programma ripartirà alle 23.30 italiane (le 16.30 locali) con le ultime ...

