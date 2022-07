L' amante di Putin è di nuovo incinta - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Una notizia che, almeno stando a sentire le prime fonti, non avrebbe fatto contento Vladimir. Perché Perché proprio il presidente russo sarebbe l'della celebre ginnasta. A dare l'...Un post non confermato ma che sta già facendo il giro del mondo: Vladimiraspetterebbe una figlia da Alina Kabaeva, la sua exmai scordata Vladimiraspetterebbe una figlia da Alina Kabaeva , in realtà a voler citare la fonte il capo della Russia 'aspetta una figlia' con la sua ex '' ginnasta Alina Kabaeva. ... L’amante di Putin è di nuovo incinta Alina Maratovna Kabaeva, 39 anni, ex stella russa della ginnastica ritmica e vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene del 2004 (nonché di un bronzo a Sydney nel 2000 e di nove ori mondi ...Le voci di questi anni che attribuivano al capo della Russia già due nascite con l'ex ginnasta e la notizia: Putin aspetterebbe una figlia dalla Kabaeva ...