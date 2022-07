“Io solo aereo privato, ecco perché”. Sonia Bruganelli si fa vedere così: “E ora ditemi voi” (Di lunedì 11 luglio 2022) A settembre Sonia Bruganelli torna al GF Vip. E lo fa nel ruolo di opinionista per la seconda edizione di fila. La produttrice televisiva aveva detto a più riprese che non avrebbe più messo piede negli studi del reality show e che avrebbe accettato di fare l’opinionista solo se fosse stata da sola. In realtà le cose sono cambiate e alla fine ha accettato il ruolo che dividerà con Orietta Berti. Pare che ci sia stato un grande corteggiamento da parte del direttore di Chi per convincerla a tornare, del resto lei è molto impegnata nel ruolo di produttrice tv per conto di Mediaset. Sonia Bruganelli si è detta felice di essere affiancata da Orietta Berti: “È un mito. Io l’ho conosciuta perché è venuta ospite a “I libri di Sonia” con il suo libro e ci siamo trovate ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) A settembretorna al GF Vip. E lo fa nel ruolo di opinionista per la seconda edizione di fila. La produttrice televisiva aveva detto a più riprese che non avrebbe più messo piede negli studi del reality show e che avrebbe accettato di fare l’opinionistase fosse stata da sola. In realtà le cose sono cambiate e alla fine ha accettato il ruolo che dividerà con Orietta Berti. Pare che ci sia stato un grande corteggiamento da parte del direttore di Chi per convincerla a tornare, del resto lei è molto impegnata nel ruolo di produttrice tv per conto di Mediaset.si è detta felice di essere affiancata da Orietta Berti: “È un mito. Io l’ho conosciutaè venuta ospite a “I libri di” con il suo libro e ci siamo trovate ...

