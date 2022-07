Il Decreto Aiuti passa alla Camera ma il M5S decide di non votare, aizzando dure reazioni: “E’ grave” (Di lunedì 11 luglio 2022) Ora manca la decisione finale del Senato, dopo che, stamane, con 266 sì e 47 no, il Decreto Aiuti è stato approvato dalla Camera dei Deputati. Il M5s non ha votato, Crippa: “Espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di, annuncio che non partecipiamo” Al momento della votazione erano 313 i deputati presenti in Aula, in quanto (e questa la dice lunga sull’aria che tira), ‘quelli del Movimento 5 stelle’ non hanno partecipato. Un’assenza – vista l’importanza della cosa – certo non giustificata, anche se annunciata poco prima, nella dichiarazione di voto, dal capogruppo M5S Davide Crippa: “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre intervenire immediatamente, senza se e senza ma, mentre c’è stata mancata discussione. Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) Ora manca la decisione finale del Senato, dopo che, stamane, con 266 sì e 47 no, ilè stato approvato ddei Deputati. Il M5s non ha votato, Crippa: “Espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di, annuncio che non partecipiamo” Al momento della votazione erano 313 i deputati presenti in Aula, in quanto (e questa la dice lunga sull’aria che tira), ‘quelli del Movimento 5 stelle’ non hanno partecipato. Un’assenza – vista l’importanza della cosa – certo non giustificata, anche se annunciata poco prima, nella dichiarazione di voto, dal capogruppo M5S Davide Crippa: “Sul superbonus ci aspettavamo di più, occorre intervenire immediatamente, senza se e senza ma, mentre c’è stata mancata discussione. Avendo espresso il nostro sostegno al governo, esplicitato nel voto di fiducia di ...

