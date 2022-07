“I semi del Carrubo”, un connubio perfetto di parole, suoni e musica per la festa della Pro Loco (Di lunedì 11 luglio 2022) Tante sedie piene di gente sulla terrazza del Savoia in un’incantevole cornice che un pittore eccelso ha dipinto per noi. Un cielo terso faceva da cartolina e in lontananza il mare e le isole lontane. Guglielmo scelse Monreale come “luogo” per costruire la Cattedrale e sotto il Carrubo trovò il suo tesoro che non andò sperperato ma servì a edificare la più bella Cattedrale tutta d’oro. La Pro Loco di Monreale, con presidente Amelia Crisantino, raccoglie i semi preziosi del Carrubo affinché non vadano dispersi e grazie alla sinergia che rende forti le associazioni prova a mettere insieme le eccellenze del territorio così come è accaduto ieri sera. Un connubio perfetto di parole, suoni e musica ne “I semi del ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 11 luglio 2022) Tante sedie piene di gente sulla terrazza del Savoia in un’incantevole cornice che un pittore eccelso ha dipinto per noi. Un cielo terso faceva da cartolina e in lontananza il mare e le isole lontane. Guglielmo scelse Monreale come “luogo” per costruire la Cattedrale e sotto iltrovò il suo tesoro che non andò sperperato ma servì a edificare la più bella Cattedrale tutta d’oro. La Prodi Monreale, con presidente Amelia Crisantino, raccoglie ipreziosi delaffinché non vadano dispersi e grazie alla sinergia che rende forti le associazioni prova a mettere insieme le eccellenze del territorio così come è accaduto ieri sera. Undine “Idel ...

