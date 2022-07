Gas | Cingolani | ' L' inverno sarà delicato | servono gli stoccaggi pieni il prima possibile'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Cingolani: 'Con la chiusura temporanea del Nord Stream i prezzi del gas aumenteranno'. Per il ministro della Transi… - Paciok1991 : #Cingolani: a breve campagna su risparmio di acqua e gas Siamo sicuri che i politici (tutti) e i soliti 'ricchi no… - ioloraccolgo : Cingolani, a breve campagna su risparmio di acqua e gas - fra_landini : RT @scarlots: Prevedo un autunno caldo, anzi freddo... #Cingolani: 'Se regolassimo meglio gli orari del riscaldamento, riducendo di un'ora,… - Labellasospesa : RT @valy_s: La #Francia avverte #Bruxelles.. bisogna PREPARARSI al probabile taglio del GAS da parte della #Russia La #Germania è nel panic… -

... in particolare sugli stoccaggi di", dice, intervenendo da remoto a un webinar di Enea sul risparmio energetico nel settore residenziale. La Russia riduce già di un terzo le forniture ...Ovvio che, in una situazione come questa, l'Italia deve pensare ad un piano per far fronte al taglio del. E il ministro per la Transizione ecologica Robertoannuncia che a breve verrà ...Roma, 11 lug. (LaPresse) - "Stiamo discutendo di un progetto di informazione ai cittadini, tipo Pubblicità e progresso per capirci, su due grandi settori che ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...