Fuggi Fuggi partenopeo, un altro giocatore è pronto a lasciare Napoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Inspiegabile situazione in casa Napoli, dopo la stagione brillante potrebbe dover ripartire da capo Spalletti a causa dei tanti addii all’orizzonte PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Parecchi nodi da districare in casa Napoli, sicuramente l’ottima stagione passata è stata anche frutto dei numeri di Lorenzo Insigne e Dries Mertes, giocatori che attualmente già Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Inspiegabile situazione in casa, dopo la stagione brillante potrebbe dover ripartire da capo Spalletti a causa dei tanti addii all’orizzonte PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Parecchi nodi da districare in casa, sicuramente l’ottima stagione passata è stata anche frutto dei numeri di Lorenzo Insigne e Dries Mertes, giocatori che attualmente già Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

ilCoperchio : Politica. In Italia c'è un fuggi fuggi generale. T u t t i a l c e n t r o . Speriamo almeno che siano un bel bersaglio ... - Vincenzona890 : @Anna60428530 Fuggi su un' isola sperduta! ???? - caoscalmo18 : @SimoneDC75 ?????? poi resti a guardare il fuggi fuggi generale - SalaLettura : RT @Versi_del_Tempo: 'Altrove, lontano da qui! troppo tardi! forse mai! Poiché io ignoro dove fuggi, tu non sai dove vado, o tu che avrei a… - gighea : RT @Versi_del_Tempo: 'Altrove, lontano da qui! troppo tardi! forse mai! Poiché io ignoro dove fuggi, tu non sai dove vado, o tu che avrei a… -