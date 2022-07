Draghi al Colle da Mattarella dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle sul dl Aiuti (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è a colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un’analisi della situazione politica dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di non partecipare al voto finale alla Camera sul Dl Aiuti. Una decisione presa dal premier al termine di una giornata che era già stata annunciata come “complessa” per la maggioranza. Attorno alle 18.30 Draghi ha lasciato Palazzo Chigi dopo aver visto in mattinata il ministro dell’Economia Daniele Franco e a seguire la Guardasigilli Marta Cartabia, poi il responsabile della Salute Roberto Speranza e il titolare del Lavoro Andrea Orlando. Valutazioni in corso nell’esecutivo dopo il gesto di rottura del Movimento 5 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Marioè a colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio, per un’analisi della situazione politicala decisione deldi non partecipare al voto finale alla Camera sul Dl. Una decisione presa dal premier al termine di una giornata che era già stata annunciata come “complessa” per la maggioranza. Attorno alle 18.30ha lasciato Palazzo Chigiaver visto in mattinata il ministro dell’Economia Daniele Franco e a seguire la Guardasigilli Marta Cartabia, poi il responsabile della Salute Roberto Speranza e il titolare del Lavoro Andrea Orlando. Valutazioni in corso nell’esecutivoil gesto di rottura del5 ...

