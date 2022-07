Dove vedere la presentazione di Di Maria oggi 11 luglio in TV e in streaming (Di lunedì 11 luglio 2022) oggi, lunedì 11 luglio, ci sarà la presentazione di Angel Di Maria nelle vesti di nuovo acquisto della Juventus. L’ex calciatore di Real Madrid e Paris Saint Germain è arrivato a Torino a parametro zero, dopo essersi svincolato dal PSG. Come ricorda il comunicato ufficiale della società bianconera, il fuoriclasse argentino è il giocatore che negli ultimi anni ha preso parte a più gol di chiunque altro in Champions League, totalizzando 22 gol e 32 assist. E proprio a livello di assist, Di Maria è il terzo calciatore al mondo più prolifico dietro solo Lionel Messi e Thomas Muller. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio e su come e Dove vedere la presentazione di Di Maria alla Juventus in diretta TV e in ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 luglio 2022), lunedì 11, ci sarà ladi Angel Dinelle vesti di nuovo acquisto della Juventus. L’ex calciatore di Real Madrid e Paris Saint Germain è arrivato a Torino a parametro zero, dopo essersi svincolato dal PSG. Come ricorda il comunicato ufficiale della società bianconera, il fuoriclasse argentino è il giocatore che negli ultimi anni ha preso parte a più gol di chiunque altro in Champions League, totalizzando 22 gol e 32 assist. E proprio a livello di assist, Diè il terzo calciatore al mondo più prolifico dietro solo Lionel Messi e Thomas Muller. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio e su come eladi Dialla Juventus in diretta TV e in ...

