Dl Aiuti, Conte: "Non voto M5S? Già anticipato, nulla di nuovo" (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – La mancata partecipazione al voto sul decreto Aiuti in Aula alla Camera? "Era una decisione già chiara, c'è una questione di merito per noi importante, che avevamo anticipato. una questione di coerenza e di linearità, quindi nulla di nuovo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando alla sede del Movimento in via campo Marzio. L'ex premier dribbla le domande sulla linea che il Movimento terrà al Senato e sulla richiesta di una verifica di governo avanzata a Draghi da Silvio Berlusconi. Tra i 266 sì incassati dal dl Aiuti in Aula alla Camera c'è però anche quello di un deputato M5S. A votare in contrapposizione col gruppo di appartenenza, che ha deciso di non prendere parte al voto, il deputato ...

