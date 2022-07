Covid, in aumento i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I DATI (Di lunedì 11 luglio 2022) Continuano a correre i contagi in Italia. Sale il numero di pazienti ricoverati nei reparti ordinari: sono 9.454 (+410). Mentre quelli in rianimazione sono 360 (+10) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 luglio 2022) Continuano a correre i contagi in Italia. Sale il numero di pazienti ricoverati nei reparti: sono 9.454 (+410). Mentre quelli in rianimazione sono 360 (+10)

