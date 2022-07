“Bello, anche lei”. Che Dio ci aiuti 7, nuovo fantastico ingresso nel cast. L’attrice da Amici (Di lunedì 11 luglio 2022) Elena D’Amario nel cast di Che Dio ci aiuti. Grande notizia per la ballerina di Amici di cui avevamo parlato poco tempo fa, ma sotto il profilo sentimentale. La 32enne era stata infatti pizzicata mentre passeggiava mano nella mano nel centro di Pescara con un famoso attore. Lui è Michele Morrone e i due erano già stati insieme fino al 2019 quando si erano lasciati per ragioni imprecisate. Poi il ritorno di fiamma, confermato dal protagonista di “365 giorni” con una story su Instagram. Adesso, però, Elena D’Amario fa parlare per le novità sul piano professionale. Esattamente come capitato al collega Stefano De Martino che aveva fatto un’apparizione nell’ultima stagione della fiction, anche la ballerina entrerà nel cast di “Che Dio ci aiuti”. Il compagno di Belen era comparso in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Elena D’Amario neldi Che Dio ci. Grande notizia per la ballerina didi cui avevamo parlato poco tempo fa, ma sotto il profilo sentimentale. La 32enne era stata infatti pizzicata mentre passeggiava mano nella mano nel centro di Pescara con un famoso attore. Lui è Michele Morrone e i due erano già stati insieme fino al 2019 quando si erano lasciati per ragioni imprecisate. Poi il ritorno di fiamma, confermato dal protagonista di “365 giorni” con una story su Instagram. Adesso, però, Elena D’Amario fa parlare per le novità sul piano professionale. Esattamente come capitato al collega Stefano De Martino che aveva fatto un’apparizione nell’ultima stagione della fiction,la ballerina entrerà neldi “Che Dio ci”. Il compagno di Belen era comparso in un ...

