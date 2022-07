Belen Rodriguez scomparsa da Instagram, cosa è successo? Fan preoccupati (Di lunedì 11 luglio 2022) Belen Rodriguez è assente da Instagram ormai da diversi giorni e la sua assenza ha fatto allarmare i fan, abituati a trovare suoi contenuti nuovi praticamente ogni giorno. Photo Credits: Kikapress, ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022)è assente daormai da diversi giorni e la sua assenza ha fatto allarmare i fan, abituati a trovare suoi contenuti nuovi praticamente ogni giorno. Photo Credits: Kikapress, ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Belen e Stefano De Martino in vacanza con tutto il clan Rodriguez #belen #rodriguez #stefanodemartino - CrestaLaila : Belen Rodriguez, aria di crisi con Stefano De Martino? L'inaspettata reazione di lui - redazionerumors : Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Beatrice Valli sono solo alcuni nomi dei vip che hanno deciso di posare in tople… - infoitcultura : Belen Rodriguez rompe il silenzio e torna sui social: con chi sta trascorrendo le vacanze - infoitcultura : Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen Rodriguez con una foto in particolare su Instagram -