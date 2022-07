Assalto Congresso Usa, Bannon: “Pronto a testimoniare, in audizione a porte aperte” (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Stephen Bannon è Pronto a testimoniare di fronte alla commissione della Camera che indaga sull’Assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. E preferisce farlo in un’audizione pubblica, ha scritto l’avvocato dell’ex stratega di Donald Trump e guru dell’estrema destra americana che finora si era opposto a rispondere alle domande degli investigatori. “Mr Bannon è disposto, anzi preferisce, testimoniare in un’audizione pubblica”, ha scritto l’avvocato Robert Costello nella lettera inviata sabato alla commissione, confermando che Trump rinuncia ad invocare il privilegio esecutivo con cui finora Bannon, anche di fronte all’incriminazione per oltraggio al Congresso, aveva sfidato il mandato di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Stephendi fronte alla commissione della Camera che indaga sull’aldel 6 gennaio 2021. E preferisce farlo in un’pubblica, ha scritto l’avvocato dell’ex stratega di Donald Trump e guru dell’estrema destra americana che finora si era opposto a rispondere alle domande degli investigatori. “Mrè disposto, anzi preferisce,in un’pubblica”, ha scritto l’avvocato Robert Costello nella lettera inviata sabato alla commissione, confermando che Trump rinuncia ad invocare il privilegio esecutivo con cui finora, anche di fronte all’incriminazione per oltraggio al, aveva sfidato il mandato di ...

