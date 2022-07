Analisi ascolti tv 10 luglio 2022 | La debacle Azzurra contro la Francia? Oltre un milione via nel 2° tempo Day time | Leclerc si stappa le Red Bull e copre Wimbledon Bene pure il Giro donne e il Tour

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 11 luglio 2022)al top: Tg1 delle 20.00 a 3,662 milioni e 28,05%; ore 13.30 a 3,369 milioni e 27,28%. Su Rai1 primoItalia-3,260 milioni e 21,8%; Reazione a catena seconda parte a 3,086 milioni e 25,33%. Formula 1, tennis e football. Col calcio femminile protagonista in serata nella griglia generalista domenica 10, con un Italia e(su Rai1 e Sky) di cui non erano del tutto prevedibili gli esiti tecnici e agonistici e i relativi riscontri Auditel. In questo contesto, alle prese con la sconfitta delle Azzurre per cinque a uno su Rai 1, con i cinque gol francesi tutti segnati già nel primo, Canale 5 ha testato il film in prima tv Pane al limone con semi di papavero, Rai2 ha puntato sui telefilm 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star, Rai3 ha proposto la divulgazione para ...