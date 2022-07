Amici, Giulia Stabile e il suo futuro in TV: “Degli idoli della tv mi hanno fatto delle proposte” (Di lunedì 11 luglio 2022) Fin dal suo ingresso nella scuola di Amici, Giulia Stabile ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Una volta vinta la 20esima edizione del programma, la giovane ballerina non si è fermata un attimo. Si è totalmente immersa nel lavoro, lanciandosi anche in nuove esperienze lavorative. A distanza di qualche mese dalla fine del talent, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Fin dal suo ingresso nella scuola dihabreccia nel cuore del pubblico. Una volta vinta la 20esima edizione del programma, la giovane ballerina non si è fermata un attimo. Si è totalmente immersa nel lavoro, lanciandosi anche in nuove esperienze lavorative. A distanza di qualche mese dalla fine del talent, L'articolo

Pubblicità

IlContiAndrea : #GiuliaStabile, ecco cosa fa ora l’ex vincitrice di Amici: “Il mio primo doppiaggio tra vergogna e felicità. In tv… - AngoloDV : Giulia De Lellis: matrimonio in vista per l'influencer #giuliadelellis #AngolodelleNotizie #uominiedonne #amici… - infoitcultura : Giulia Stabile, ecco cosa fa ora l’ex vincitrice di Amici: “Il mio primo doppiaggio tra vergogna e… - infoitcultura : Amici, Giulia Stabile: 'Alcuni miei idoli mi hanno fatto delle proposte e…” - infoitcultura : Amici 21, Giulia Stabile rivela: 'Mi vedrete sicuramente in tv, mi hanno fatto delle proposte di cui sono molto fel… -