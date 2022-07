Amadeus per Sanremo non bada a spese, folle cachet per un super ospite! (Di lunedì 11 luglio 2022) Amadeus ed il suo Sanremo Quater. Il conduttore di Ravenna insegue sempre il meglio e per la sua quarta conduzione della kermesse canora ha in mente un grande nome. Grande come il cachet richiesto. Di chi stiamo parlando? Per essere lontano è lontano. Il Festival di Sanremo inizierà il 7 febbraio 2023, ovvero tra sette mesi, ma questo non vuol dire che non ci si debba iniziare a pensare già da ora. Ed Amadeus è da quel dì che pensa al suo Sanremo numero quattro e a come renderlo unico. Amadeus-Altranotizia.it – ( Fonte: Google)Qualcosa di importante si è già saputo, ma il conduttore ravennate vuole far crescere sempre di più quello che è già l’evento più seguito della televisione italiana. E se sono i nomi a far sempre la differenza, lui ne ha in ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 luglio 2022)ed il suoQuater. Il conduttore di Ravenna insegue sempre il meglio e per la sua quarta conduzione della kermesse canora ha in mente un grande nome. Grande come ilrichiesto. Di chi stiamo parlando? Per essere lontano è lontano. Il Festival diinizierà il 7 febbraio 2023, ovvero tra sette mesi, ma questo non vuol dire che non ci si debba iniziare a pensare già da ora. Edè da quel dì che pensa al suonumero quattro e a come renderlo unico.-Altranotizia.it – ( Fonte: Google)Qualcosa di importante si è già saputo, ma il conduttore ravennate vuole far crescere sempre di più quello che è già l’evento più seguito della televisione italiana. E se sono i nomi a far sempre la differenza, lui ne ha in ...

