Allarme alimentare, cereali ritirati dal commercio: ecco quali (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Ministero della Salute ha deciso di richiamare una nota marca di cereali lo scorso 24 maggio. Questi prodotti conterrebbero degli elementi chimici tossici per la salute. L’ingestione dei cereali in questione potrebbe provocare gravi danni al fegato. quali sono i cereali ritirati dal commercio I cereali da non mangiare sono i Crownfield, il cui richiamo è stato disposto dal Ministero della Salute lo scorso 24 maggio. Il problema è legato alla presenza di aflatossine, che sono tossici per l’organismo. Il Ministero della Salute non ha specificato il numero del lotto ritirato. Si tratta però di confezioni da 375 grammi che riportano 29 maggio 2023, 30 maggio 2023 e 4 giugno 2023 come data di scadenza. Se avete acquistato una di queste confezioni di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Ministero della Salute ha deciso di richiamare una nota marca dilo scorso 24 maggio. Questi prodotti conterrebbero degli elementi chimici tossici per la salute. L’ingestione deiin questione potrebbe provocare gravi danni al fegato.sono idalda non mangiare sono i Crownfield, il cui richiamo è stato disposto dal Ministero della Salute lo scorso 24 maggio. Il problema è legato alla presenza di aflatossine, che sono tossici per l’organismo. Il Ministero della Salute non ha specificato il numero del lotto ritirato. Si tratta però di confezioni da 375 grammi che riportano 29 maggio 2023, 30 maggio 2023 e 4 giugno 2023 come data di scadenza. Se avete acquistato una di queste confezioni di ...

Pubblicità

greenpassnews : Nuovo libro di Hollywood in lavorazione! Investi nei nostri progetti di libri: 10% di ritorno per te! -… - CriSStraits : RT @wireditalia: L'allarme è stato lanciato da Acqua Sant'Anna e Assobibe, e riguarda l'intero settore alimentare e non solo. Diverse le mo… - cheaterbag : RT wireditalia 'L'allarme è stato lanciato da Acqua Sant'Anna e Assobibe, e riguarda l'intero settore alimentare e… - wireditalia : L'allarme è stato lanciato da Acqua Sant'Anna e Assobibe, e riguarda l'intero settore alimentare e non solo. Divers… - ribelle51 : RT @LUIGIVACCARO5: Allarme FAO e WFP: si profila una diffusa crisi alimentare mentre la fame minaccia instabilità in dozzine di paesi | Wor… -

Corno d'Africa, è allarme malnutrizione. "Siamo di fronte a una crisi umanitaria enorme!" Il conflitto sta producendo un aumento dei prezzi in tutto il Corno d'Africa " continua l'organizzazione - : il costo del paniere alimentare è già aumentato del 66% in Etiopia e del 36% in Somalia, ... Bomba benzina sui portafogli degli italiani: rincari da record ... e il Codacons lancia l'allarme. Da tempo l'associazione per la difesa dei diritti dei consumatori ... Tutto questo, unitamente al caro energia, porta sull'alimentare e i settori più critici in questo ... IL GIORNO Ospedale di Rovereto. Intossicazione alimentare tra i dipendenti Apss Nell’ospedale di Rovereto, sono circa una trentina i dipendenti di Apss, per la precisone, per ora 27 alle prese con una intossicazione alimentare. Il malore che ha colpito i dipendenti dell’ospedale ... Allarme malnutrizione nel Corno d'Africa, Cesvi lancia appello Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Il conflitto sta producendo un aumento dei prezzi in tutto il Corno d'Africa " continua l'organizzazione - : il costo del paniereè già aumentato del 66% in Etiopia e del 36% in Somalia, ...... e il Codacons lancia l'. Da tempo l'associazione per la difesa dei diritti dei consumatori ... Tutto questo, unitamente al caro energia, porta sull'e i settori più critici in questo ... Allerta alimentare, ritirati wurstel alla salmonella Nell’ospedale di Rovereto, sono circa una trentina i dipendenti di Apss, per la precisone, per ora 27 alle prese con una intossicazione alimentare. Il malore che ha colpito i dipendenti dell’ospedale ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...