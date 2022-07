Addio a Angelo Guglielmi | storico direttore di Rai3 Aveva 93 anni

Pubblicità

TgLa7 : Addio ad Angelo #Guglielmi, aveva 93 anni. Storico direttore di Rai3, critico letterario, saggista e giornalista - fanpage : Addio allo storico direttore di Rai3 Angelo Guglielmi - PATRIZIA953 : RT @Michele_Anzaldi: Addio ad Angelo Guglielmi Se ne va uno dei maggiori artefici della grande Rai del passato, quando il servizio pubblico… - RDelGrosso : Addio a un genio della tv - laura_ceruti : RT @Michele_Anzaldi: Addio ad Angelo Guglielmi Se ne va uno dei maggiori artefici della grande Rai del passato, quando il servizio pubblico… -

ilgazzettino.it

- E' morto nella notte all'età di 93 anniGuglielmi. Si è spento nel sonno. Storico direttore di Rai3, lanciò programmi che hanno fatto la storia della rete e della tv pubblica, oltre che ...Lutto nel mondo della tv . È morto nella notte all'età di 93 anniGuglielmi. Si è spento nel sonno. Storico direttore di Rai3, lanciò programmi che hanno fatto la storia della rete e della tv pubblica, oltre che personaggi come Corrado Augias , Michele ... Angelo Guglielmi, addio allo storico direttore di Rai3: aveva 93 anni, lanciò Fazio e Dandini Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Guglielmi, 93 anni, è morto nel sonno nella sua casa. Dal 1987 al 1994 fu direttore di Rai3, una rete che modificò profondamente. Fece nascere in quegli ...Si è spento a Roma Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Guglielmi, 93 anni, è morto nel sonno, in casa.