Volley | VNL maschile 2022 | la Francia supera in tre set l’Australia

l'Australia cede 0-3 (16-25, 12-25, 26-28) contro la Francia nell'ultima partita della Week 3 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Sfida senza storia come da pronostico, con la formazione oceanica che rialza la testa e trova soluzioni solo nel terzo set, ma l'esperienza consente alla Francia di chiudere rapidamente la partita. Nessun australiano in doppia cifra (il migliore è Beau Graham con 6 punti), mentre tra i transalpini spiccano i 19 punti di Stephen Boyer e i 12 di Trevor Clevenot. l'Australia chiude quindi la sua avventura nel torneo con una sola vittoria (2 punti), mentre la Francia vola alle Finali di Bologna con un bilancio di 9 vittorie e 3 sconfitte fin qui.

