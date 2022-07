“Suo figlio è in carcere, paghi”, la truffa che non ti aspetti: una telefonata cambia tutto (Di domenica 10 luglio 2022) I criminali sono pronti sempre a sfruttare qualsiasi situazione. In questo caso, la truffa avviene per telefono e può portarvi via tantissimi soldi. Ecco il caso. La soglia dell’attenzione deve sempre essere alta. Con l’evoluzione tecnologica, i criminali possono essere in agguato e sferrare il loro colpo in qualsiasi momento. Questa volta, però, il metodo utilizzato è quello che avviene tramite una semplice telefonata. Il contenuto della stessa, però, può davvero cambiare tutti e farvi perdere moltissimo denaro. Adobe StockLa truffa che stiamo portando alla luce prende il nome del falso incidente. Una truffa che si sta facendo sempre più comune e che colpisce soprattutto gli anziani. In questo caso, il criminale studia tutto della potenziale ... Leggi su chenews (Di domenica 10 luglio 2022) I criminali sono pronti sempre a sfruttare qualsiasi situazione. In questo caso, laavviene per telefono e può portarvi via tantissimi soldi. Ecco il caso. La soglia dell’attenzione deve sempre essere alta. Con l’evoluzione tecnologica, i criminali possono essere in agguato e sferrare il loro colpo in qualsiasi momento. Questa volta, però, il metodo utilizzato è quello che avviene tramite una semplice. Il contenuto della stessa, però, può davverore tutti e farvi perdere moltissimo denaro. Adobe StockLache stiamo portando alla luce prende il nome del falso incidente. Unache si sta facendo sempre più comune e che colpisce sopratgli anziani. In questo caso, il criminale studiadella potenziale ...

