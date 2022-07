Sri Lanka, continua l’occupazione della residenza del presidente: «Restiamo finché non se ne va davvero» (Di domenica 10 luglio 2022) continua l’occupazione della residenza del presidente dello Sri Lanka. L’assalto iniziato ieri, 9 luglio, ha portato Gotabaya Rajapaksa ad annunciare le dimissioni che presenterà mercoledì 13 luglio. continuano a entrare persone nell’edificio che da ieri ha gran parte delle stanze sottosopra. Il leader degli studenti Lahiru Weerasekara ha fatto sapere che la loro battaglia è appena iniziata e che non rinunceranno a questa lotta «finché (il presidente) non se ne andrà davvero». Nella giornata di oggi molti tra i manifestanti hanno fatto la fila per sedersi almeno una volta sulla sedia del presidente che si trova al piano superiore. Un gesto simbolico, tanto quanto la scelta di assaltare quell’edificio, ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022)deldello Sri. L’assalto iniziato ieri, 9 luglio, ha portato Gotabaya Rajapaksa ad annunciare le dimissioni che presenterà mercoledì 13 luglio.no a entrare persone nell’edificio che da ieri ha gran parte delle stanze sottosopra. Il leader degli studenti Lahiru Weerasekara ha fatto sapere che la loro battaglia è appena iniziata e che non rinunceranno a questa lotta «(il) non se ne andrà». Nella giornata di oggi molti tra i manifestanti hanno fatto la fila per sedersi almeno una volta sulla sedia delche si trova al piano superiore. Un gesto simbolico, tanto quanto la scelta di assaltare quell’edificio, ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per il popolo dello Sri Lanka, che continua a subire gli effetti dell’instabilità politica ed eco… - _Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - b_ludvig : RT @Robertonuzzoam: Lo Sri Lanka sta vivendo la sua peggiore crisi economica dall'indipendenza nel 1948. La pandemia di coronavirus ha colp… - aletto78 : RT @ThePopulist3: Sri Lanka. È bastata la penuria di carburante per far scappare il presidente. Eh ma noi siamo piu pragmatici! Viva litagl… -