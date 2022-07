Sanremo 2023, Amadeus vuole Britney Spears: trattative in corso (Di domenica 10 luglio 2022) Britney Spears a Sanremo 2023? Dopo Chiara Ferragni in qualità di co-conduttrice per la serata iniziale e quella conclusiva, Amadeus non si ferma e tenta il colpaccio! Il direttore artistico e presentatore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023 sogna in grande. Come riportato gentilmente da Coming Soon in queste ore pare abbia puntato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 10 luglio 2022)? Dopo Chiara Ferragni in qualità di co-conduttrice per la serata iniziale e quella conclusiva,non si ferma e tenta il colpaccio! Il direttore artistico e presentatore della settantatreesima edizione del Festival disogna in grande. Come riportato gentilmente da Coming Soon in queste ore pare abbia puntato L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

giovannipandin_ : RT @BSNewsItalia: ??| Secondo il sito @comingsoonit Amadeus sarebbe in trattative per avere Britney Spears alla 73esima edizione del Festiva… - popslut : RT @BSNewsItalia: ??| Secondo il sito @comingsoonit Amadeus sarebbe in trattative per avere Britney Spears alla 73esima edizione del Festiva… - avtistich : RT @BSNewsItalia: ??| Secondo il sito @comingsoonit Amadeus sarebbe in trattative per avere Britney Spears alla 73esima edizione del Festiva… - FabioTraversa : RT @BSNewsItalia: ??| Secondo il sito @comingsoonit Amadeus sarebbe in trattative per avere Britney Spears alla 73esima edizione del Festiva… - izumisenmx : RT @BSNewsItalia: ??| Secondo il sito @comingsoonit Amadeus sarebbe in trattative per avere Britney Spears alla 73esima edizione del Festiva… -