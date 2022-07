Parabiago (Milano), si tuffa in un canale: il 13enne è morto in ospedale (Di domenica 10 luglio 2022) commenta Si era tuffato nel canale Villoresi ed era rimasto incastrato in una chiusa a Parabiago (Milano) . E' morto in ospedale il tredicenne che, soccorso, era subito stato intubato e trasportato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 luglio 2022) commenta Si erato nelVilloresi ed era rimasto incastrato in una chiusa a) . E'inil tredicenne che, soccorso, era subito stato intubato e trasportato ...

