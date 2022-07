“Nervosismo pubblico sempre più diffuso ma pazienza di Draghi non è infinita” (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Che la politica sia -anche, e molto- un esercizio di pazienza è cosa risaputa. Tanto più in una stagione di impazienze incrociate come quella che stiamo attraversando. Così, occorre molta ponderatezza a Draghi per dar retta a Conte e alle inquietudini del suo movimento. Ne occorre a Conte a sua volta per mantenersi in contatto con una base che chiede a gran voce una cosa e poi il suo contrario. Ne occorre a Salvini per governare una Lega munita ormai di due anime ben distinte. Ne occorre a Letta per amministrare le mille differenze che attraversano il suo partito, per non dire di quelle che devastano da tempo il suo “campo largo”. E via elencando. Ad ognuno dei protagonisti politici si chiede uno sforzo di convivenza con chi è più lontano, e quello sforzo richiede talento e fatica. Sono le logiche che governano una coalizione larga, ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Che la politica sia -anche, e molto- un esercizio diè cosa risaputa. Tanto più in una stagione di impazienze incrociate come quella che stiamo attraversando. Così, occorre molta ponderatezza aper dar retta a Conte e alle inquietudini del suo movimento. Ne occorre a Conte a sua volta per mantenersi in contatto con una base che chiede a gran voce una cosa e poi il suo contrario. Ne occorre a Salvini per governare una Lega munita ormai di due anime ben distinte. Ne occorre a Letta per amministrare le mille differenze che attraversano il suo partito, per non dire di quelle che devastano da tempo il suo “campo largo”. E via elencando. Ad ognuno dei protagonisti politici si chiede uno sforzo di convivenza con chi è più lontano, e quello sforzo richiede talento e fatica. Sono le logiche che governano una coalizione larga, ...

