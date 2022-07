Monza, UFFICIALE: Bellusci torna all'Ascoli a titolo definitivo (Di domenica 10 luglio 2022) Il Monza annuncia in maniera UFFICIALE la cessione a titolo definitivo all'Ascoli del difensore Giuseppe Bellusci. Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Ilannuncia in manierala cessione aall'del difensore Giuseppe

Pubblicità

LUCanturino_24 : Questa macchina è PERFETTA. Non vedo l'ora che venga presentata la livrea ufficiale e di vederla in pista A Monza… - ciapalacadrega : RT @ACMonza: Il 7 agosto alle 21:15 prima uscita ufficiale della stagione ???????? ?? Coppa Italia ?? @Frosinone1928 ?? U-Power Stadium ?? Liv… - Onda_CalabraIII : @ncorrasco Penso che leggeremo 'il Monza fa sul serio', 'lo Spezia è in lizza' 'ufficiale alla Cremonese' - carsbyimages : Tommy Milner e Nick Tandy, piloti del team ufficiale Corvette Racing, in visita allo showroom di Monza del Gruppo C… - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Nuovo portiere per la Fiorentina: dall’Atalanta arriva Gollini in prestito. Ángel Di María è u… -