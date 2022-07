Milano, si tuffa in un canale e rimane incastrato in una chiusa: muore un 13enne (Di domenica 10 luglio 2022) È morto il ragazzino di 13 anni che ieri pomeriggio si era tuffato nel canale Villoresi, rimanendo incastrato in una chiusa a Parabiago, in provincia di Milano. Il 13enne era stato soccorso sul posto, intubato e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva. La tragedia è avvenuta ieri poco prima delle 16.30 in una zona vietata alla balneazione. Il divieto viene però spesso disatteso durante la stagione estiva. Il 13enne sarebbe rimasto incastrato in una paratia, una bocchetta che porta l’acqua del Villoresi in un canale di derivazione. Leggi anche: Fano, un uomo annega mentre fa il bagno. Recuperato il corpo del figlio di 8 anni disperso in ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) È morto il ragazzino di 13 anni che ieri pomeriggio si erato nelVilloresi,ndoin unaa Parabiago, in provincia di. Ilera stato soccorso sul posto, intubato e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva. La tragedia è avvenuta ieri poco prima delle 16.30 in una zona vietata alla balneazione. Il divieto viene però spesso disatteso durante la stagione estiva. Ilsarebbe rimastoin una paratia, una bocchetta che porta l’acqua del Villoresi in undi derivazione. Leggi anche: Fano, un uomo annega mentre fa il bagno. Recuperato il corpo del figlio di 8 anni disperso in ...

