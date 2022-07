Milan, De Ketelaere piace ai tifosi: sui social ricordano un gol con tunnel a Donnarumma – VIDEO (Di domenica 10 luglio 2022) De Ketelaere è l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare la trequarti di campo. I tifosi rossoneri ricordano un gol con tunnel del belga a Donnarumma Charles De Ketealere è l’obiettivo numero del Milan per rinforzare la trequarti di campo. I tifosi rossoneri sui social ricordano un gol del belga segnato all’ex Donnarumma. Un match di Nations League poi vinto dall’Italia, ma dove l’ex portiere Milanista subì una rete proprio dall’obbiettivo di mercato del Diavolo con il pallone passato sotto le gambe. Already a Milan legend imopic.twitter.com/hwhtlJORgn— Omar? CHAMPION OF ITALY ? (@AlessioTackle) July 9, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Deè l’obiettivo numero uno delper rinforzare la trequarti di campo. Irossoneriun gol condel belga aCharles De Ketealere è l’obiettivo numero delper rinforzare la trequarti di campo. Irossoneri suiun gol del belga segnato all’ex. Un match di Nations League poi vinto dall’Italia, ma dove l’ex portiereista subì una rete proprio dall’obbiettivo di mercato del Diavolo con il pallone passato sotto le gambe. Already alegend imopic.twitter.com/hwhtlJORgn— Omar? CHAMPION OF ITALY ? (@AlessioTackle) July 9, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - AlexMerlot : RT @NickCecca: Milan, De Ketelaere si avvicina, la trattativa è entrata nella fase calda - yassine01937035 : RT @FraNasato: Secondo @ABraeckman il Bruges si aspetta di ricevere dal #Milan un’offerta per De Ketelaere da 30 mln + Jungdal e Roback a i… -