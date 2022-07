LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: partiti! Inizia la tappa numero nove! (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 12.50 Con l’azzurro della Quick-Step prova ad allungare un gruppetto abbastanza numeroso in cui figurano anche Nils Politt, Michael Woods e Quinn Simmons. 12.49 Ci prova ora Mattia Cattaneo, già in fuga ieri e con il numero rosso del più combattivo di giornata! 12.48 Pronti, via e partono i primi attacchi. Il più attivo nei primissimi metri è Pierre Rolland, che già nei km di trasferimento si era portato nelle prime file. 12.46 CI SIAMO! Inizia LA tappa numero 9 DEL Tour DE ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 12.50 Con l’azzurro della Quick-Step prova ad allungare un gruppetto abbastanzaso in cui figurano anche Nils Politt, Michael Woods e Quinn Simmons. 12.49 Ci prova ora Mattia Cattaneo, già in fuga ieri e con ilrosso del più combattivo di giornata! 12.48 Pronti, via e partono i primi attacchi. Il più attivo nei primissimi metri è Pierre Rolland, che già nei km di trasferimento si era portato nelle prime file. 12.46 CI SIAMO!LA9 DELDE ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - wishfvlthinkjng : RT @reptheestallion: noi ci meritavamo clean live al piano in tutte le tappe del reputation stadium tour, uno dei momenti più magici e impo… - rada_maja : RT @matteo_pelli: Mountain bike - canottaggio - finale di Wimbledon maschile - Tour de France - GP di formula 1 - Europei di calcio femmini… - matteo_pelli : Mountain bike - canottaggio - finale di Wimbledon maschile - Tour de France - GP di formula 1 - Europei di calcio f… - folkwaIls : RT @reptheestallion: noi ci meritavamo clean live al piano in tutte le tappe del reputation stadium tour, uno dei momenti più magici e impo… -