LIVE F1 | GP Austria 2022 in DIRETTA | la Ferrari ci crede Binotto | “Uniti per battere Verstappen”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 14.44 Inno nazionaleco suonato con il pianoforte! 14.38 Mattiaa SkySport: “Bisogna cercare di stare davanti a, proveremo a vincere a tutti i costi. Non è facile perché è molto forte e veloce. La Red Bull qui è molto forte, però non è impossibile. Ieri c’è stata una incomprensione tra i nostri piloti, Charles non stava spingendo più di tanto. Oggi è completamente diverso, saranno 70 giri. Comunque ci siamo chiariti, abbiamo un comune obiettivo che è“. 14.37 La McLaren detiene il record di vittorie (6), ma la Mercedes è l’unico team ad aver vinto per quattro anni di fila (dal 2014 al 2017). 14.36 Solamente due piloti hanno vinto con due team diversi in ...