Incidenti stradali: 3 morti in scontro frontale sul Gargano (Di domenica 10 luglio 2022) Tre persone sono morte ed atre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio lungo la super strada che da Carpino conduce a Cagnano Varano, nel Foggiano. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Tre persone sono morte ed atre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in unoavvenuto nel pomeriggio lungo la super strada che da Carpino conduce a Cagnano Varano, nel Foggiano. ...

Pubblicità

TgrRai : 'L'amicizia e' una cosa seria'. contro l'abbandono degli animali in estate. Una campagna della @poliziadistato per… - SegirtNews : Incidenti stradali: 3 morti in scontro frontale sul Gargano - fisco24_info : Incidenti stradali: 3 morti in scontro frontale sul Gargano: Nel sinistro anche tre feriti di cui uno grave - Ansa_Piemonte : Incidenti stradali: un morto e tre feriti nel Casalese. Frontale fra auto su rettilineo #ANSA - TapparellaSarra : @deborah08875066 @frasantolini Veramente la prima causa di morte è per incidenti stradali. Muore più gente in auto… -