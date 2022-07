Il principino George a Wimbledon per la finale: «Tifo Djokovic». Le sue faccette conquistano i social (Di domenica 10 luglio 2022) Fari puntati sul principe George alla fine di Wimbledon. Sole e caldo soffocante non hanno impedito Kate Middleton di portare il futuro re ad assistere alla partita di chiusura... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022) Fari puntati sul principealla fine di. Sole e caldo soffocante non hanno impedito Kate Middleton di portare il futuro re ad assistere alla partita di chiusura...

Pubblicità

andreastoolbox : Il principino George a Wimbledon per la finale: «Tifo Djokovic». Le sue faccette conquistano i social - stefanexus : Carino il principino George con il dito nel naso ???? #Wimbledon #WimbledonFinal - SoniaLaVera : RT @ecirtaeb_: Secondo me il principino George con questi siparietti di #Kyrgios si diverte un sacco. Letteralmente servizio pubblico #Wimb… - ecirtaeb_ : Secondo me il principino George con questi siparietti di #Kyrgios si diverte un sacco. Letteralmente servizio pubblico #Wimbledon - giulielle16_ : principino george resterà traumatizzato a vita #Kyrgios -