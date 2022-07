I nuovi contagi sono 79.920, i morti 44 e la positività risale al 26,3% (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - sono 79.920 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 98.044 di ieri. I tamponi effettuati sono 303.848 (ieri 389.576) con un tasso di positività che sale al 26,3% dal 25,2% di sabato. I decessi delle ultime 24 ore sono 44 (ieri 93). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 169.106. Sei in più le terapie intensive, (ieri -17) che diventano così 350 in tutto e 180 in più i ricoveri per un totale di 9.044. La regione con più casi Covid è Campania con 11.234 casi seguita dal Lazio con 9.547 poi Lombardia con 9-295 contagi, il Veneto con 6.997, l'Emilia Romagna con 6.738. I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 19.439.501. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 44.312, (ieri 83.165) per un totale che sale a ... Leggi su agi (Di domenica 10 luglio 2022) AGI -79.920 icasi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 98.044 di ieri. I tamponi effettuati303.848 (ieri 389.576) con un tasso diche sale al 26,3% dal 25,2% di sabato. I decessi delle ultime 24 ore44 (ieri 93). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 169.106. Sei in più le terapie intensive, (ieri -17) che diventano così 350 in tutto e 180 in più i ricoveri per un totale di 9.044. La regione con più casi Covid è Campania con 11.234 casi seguita dal Lazio con 9.547 poi Lombardia con 9-295, il Veneto con 6.997, l'Emilia Romagna con 6.738. I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 19.439.501. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore44.312, (ieri 83.165) per un totale che sale a ...

