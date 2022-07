Giallo a Salerno | anziana trovata morta in casa Tracce di sangue dappertutto

Pubblicità

NuovoSud : Anziana morta in casa e sorella ferita: è giallo a Salerno - ottopagine : Giallo a Salerno: anziana trovata morta in casa insieme a sua sorella ferita #Salerno - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Giallo a Salerno, anziana morta e sorella ferita in casa - SkyTG24 : Giallo a Salerno, anziana morta e sorella ferita in casa - salernotoday : Giallo a Salerno: anziana trovata morta a casa sua insieme alla sorella ferita, indagini a tutto campo… -

Mistero aper un appartamento in via San Leonardo trovato dalla polizia a soqquadro con la presenza di tracce ematiche sparse per la casa. Delle due donne che l'abitano, una di 91 anni e l'altra di 87 ...... Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Claudia. Quando la giostra ... Da Colonia alla capitale del Mali, Bamako, 7200 km a bordo di un bus, sulle rotte di un ...Mistero a Salerno per un appartamento in via San Leonardo trovato dalla polizia a soqquadro con la presenza di tracce ematiche sparse per la casa. Delle due ...Sono in corso indagini da parte della Polizia per risalire quanto accaduto nella notte in un appartamento di Via San Leonardo, zona orientale di Salerno, in cui stamattina un’anziana è stata ritrovata ...