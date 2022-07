Futuro da dirigente del Napoli per Hamsik? Edo De Laurentiis è stato chiaro (Di domenica 10 luglio 2022) Marek Hamsik è stato uno dei calciatori più importanti dell’era De Laurentiis. Arrivato nel 2007 a soli 20 anni, lo slovacco si è preso il cuore di tutti i tifosi degli azzurri grazie alle sue prestazioni, ma soprattutto grazie alla sua personalità. 520 presenze, 121 gol, dodici anni nel Napoli e fascia da capitano: numeri da vero campione. Il sogno di ogni tifoso azzurro è quello di poterlo rivedere un giorno in società, magari come dirigente. Oggi, il vicepresidente Edo De Laurentiis ha parlato proprio di questa opportunità. Marek Hamsik (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Presente all’esterno dello stadio di Carciato di Dimaro, Edo De Laurentiis ha risposto alla domanda su un possibile Futuro da ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Marekuno dei calciatori più importanti dell’era De. Arrivato nel 2007 a soli 20 anni, lo slovacco si è preso il cuore di tutti i tifosi degli azzurri grazie alle sue prestazioni, ma soprattutto grazie alla sua personalità. 520 presenze, 121 gol, dodici anni nele fascia da capitano: numeri da vero campione. Il sogno di ogni tifoso azzurro è quello di poterlo rivedere un giorno in società, magari come. Oggi, il vicepresidente Edo Deha parlato proprio di questa opportunità. Marek(Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Presente all’esterno dello stadio di Carciato di Dimaro, Edo Deha risposto alla domanda su un possibileda ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Napoli, #Giuntoli: '#DeLaurentiis ha fatto una offerta incredibile a #Koulibaly, 6 milioni netti per 5 anni e un futuro da dirigente'+++ - AlfredoPedulla : #Giuntoli: “Offerti a #Koulibaly 6 milioni a stagione per 5 anni e un futuro da dirigente. Ha risposto che ci pense… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Giuntoli: 'A Koulibaly offerti 6 milioni per 5 anni, proposto anche un futuro da dirigente' #SkySport #SkyCalciomercato - Ettore_Rosato : Sostegno al governo Draghi, Ucraina,lavoro,energia, futuro.Tante cose su cui lavorare e confrontarci. Sabato pross… - JuventusClub19 : Giuntoli (DS #Napoli): «Abbiamo offerto a #Koulibaly sei milioni per cinque anni, netti, senza bonus e senza niente… -