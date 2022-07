ilfaroonline : Fregene in festa: 20mila presenze per la Notte Bianca 2022 - radioromait : Notte bianca Fregene, causa Covid il sindaco salta la festa e raccomanda: “Usate la mascherina” -

'Purtroppo questa sera non potrò essere con voi alla Notte Bianca di: il covid ha deciso ... 'Sono certo che sarà una bellissima, come lo è stata la prima, a Fiumicino' ha commentato il ...... domenica aperti anche a pranzo; giorno di chiusura martedì Indirizzo: via della Luna,(...romana di cinema, fotografia, teatro e musica sul Lungosenna. Una programmazione congiunta, ...Oltre 60 atleti partecipanti di 20 società provenienti dal tutto il centro Italia si sono sfidati fino all’ultimo metro nella più classica delle gare ad eliminazione organizzata dall’ASD Atletica Vill ...Il primo cittadino non potrà pessere frequente alla seconda Notte Bianca organizzata nel territorio del comune dopo quella che si è svolta a Fiumicicno. L'invito: 'Divertitevi ma fatelo con prudenza e ...