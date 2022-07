Francesca Fialdini | la malattia distruttiva entrata in famiglia | il triste appello in queste ore

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 10 luglio 2022) La nota presentatrice televisiva si è lasciata andare ad un durissimo sfogo per quanto accaduto ad un membro della suaNata a Massa nell’ottobre del ’79, la popolare conduttrice Rai si è laureata presso l’Università La Sapienza di Roma in Scienze della comunicazione. Poco prima di esordire in tv,ha cominciato la sua carriera in radio. La sua attività sui canali delle reti di Stato è iniziata invece nel 2005, quando ha preso in mano la conduzione del programma “A sua immagine”, dove vi è rimasta fino al 2013.(Websource)A partire dal 2019 presenta una delle trasmissioni di maggior successo, vale a dire “Da noi… a ruota libera”. Il format viene trasmesso ogni domenica nella fascia oraria pomeridiana di Rai Uno. Oltre alle tante esperienze televisive da lei ...