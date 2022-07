F1, Ralf Schumacher: “La Ferrari continua a sbagliare e aiuta sempre la Red Bull” (Di domenica 10 luglio 2022) Il gestione sportiva in Ferrari fa discutere. L’andamento del GP di Gran Bretagna, pur vittorioso per la Rossa con lo spagnolo Carlos Sainz, ha evidenziato una qualsivoglia tensione nel team, visto soprattutto come il monegasco Charles Leclerc abbia dovuto digerire una lettura della corsa non così favorevole. I residuati di quanto accaduto in Gran Bretagna si sono potuti notare nel weekend in Austria. A Spielberg, nel corso della Sprint Race, i “bisticci” nei primi giri tra Leclerc e Sainz hanno permesso all’olandese Max Verstappen, già molto veloce, di prendere il largo. Inutile il tentativo di rimonta di Charles nelle ultime fasi. Con questi presupposti, il GP di quest’oggi (via alle 15.00) si preannuncia problematico per la scuderia di Maranello. A esserne convinto è l’ex pilota di F1, Ralf Schumacher. Il fratello del Kaiser è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Il gestione sportiva infa discutere. L’andamento del GP di Gran Bretagna, pur vittorioso per la Rossa con lo spagnolo Carlos Sainz, ha evidenziato una qualsivoglia tensione nel team, visto soprattutto come il monegasco Charles Leclerc abbia dovuto digerire una lettura della corsa non così favorevole. I residuati di quanto accaduto in Gran Bretagna si sono potuti notare nel weekend in Austria. A Spielberg, nel corso della Sprint Race, i “bisticci” nei primi giri tra Leclerc e Sainz hanno permesso all’olandese Max Verstappen, già molto veloce, di prendere il largo. Inutile il tentativo di rimonta di Charles nelle ultime fasi. Con questi presupposti, il GP di quest’oggi (via alle 15.00) si preannuncia problematico per la scuderia di Maranello. A esserne convinto è l’ex pilota di F1,. Il fratello del Kaiser è stato ...

