F1, GP Austria. Red Bull rimprovera i fan: "Scioccati nel sentire di certi comportamenti"

Nonostante lo spettacolo in pista e la girandola di emozioni in gara, il Gran Premio d'Austria va in archivio con qualche polemica legata ad alcuni insulti razzisti indirizzati ai piloti da parte di alcuni tifosi. Nel mirino la marea orange, giunta sul tracciato per supportare Max Verstappen, richiamata anche dalla Red Bull. "Apprezziamo la passione della maggior parte dei fan nel week-end a Spielberg, ma siamo scioccati nel sentire di certi incidenti e comportamenti sugli spalti e nel parco dedicato – si legge in un comunicato diffuso dalla scuderia sui social – Speriamo che la sicurezza e le autorità agiscano con rapidità, non c'è spazio per il razzismo nella società. Diamo valore all'inclusione e vogliamo uno spazio sicuro per i nostri fan".

