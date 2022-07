Djokovic vince Wimbledon per la settima volta, battuto Kyrgios (Di domenica 10 luglio 2022) Per il serbo è il 21esimo Slam in carriera, staccato Federer mentre Nadal è a meno uno. LONDRA (INGHILTERRA) - Novak Djokovic ha vinto il torneo maschile di Wimbledon. Il tennista serbo si è imposto ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Per il serbo è il 21esimo Slam in carriera, staccato Federer mentre Nadal è a meno uno. LONDRA (INGHILTERRA) - Novakha vinto il torneo maschile di. Il tennista serbo si è imposto ...

