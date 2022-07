Che fine ha fatto Luca Dirisio? A 44 anni è ancora un bellissimo uomo (Di domenica 10 luglio 2022) Vi ricordate di Luca Dirisio? Si tratta del cantante che nel 2004 ci ha fatto ballare con la sua Calma e sangue freddo. È passato molto tempo da allora, e sono in tanti a domandarsi che fine abbia fatto l'artista. Scopriamo cosa sta facendo oggi. Luca Dirisio è un artista che si è imposto con dei brani che hanno riscosso un enorme successo. Stiamo parlando della metà degli anni Duemila, quando le sue canzoni hanno movimentato le nostre estati con un sound fresco e giovanile. La canzone che lo ha certamente reso famoso è Calma e sangue freddo, ma in seguito Luca ha pubblicato altri grandi successi. Dopo il suo primo singolo, che gli ha consentito di ricevere il premio come "Artista rivelazione dell’anno alla 41esima edizione del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 luglio 2022) Vi ricordate di? Si tratta del cantante che nel 2004 ci haballare con la sua Calma e sangue freddo. È passato molto tempo da allora, e sono in tanti a domandarsi cheabbial'artista. Scopriamo cosa sta facendo oggi.è un artista che si è imposto con dei brani che hanno riscosso un enorme successo. Stiamo parlando della metà degliDuemila, quando le sue canzoni hanno movimentato le nostre estati con un sound fresco e giovanile. La canzone che lo ha certamente reso famoso è Calma e sangue freddo, ma in seguitoha pubblicato altri grandi successi. Dopo il suo primo singolo, che gli ha consentito di ricevere il premio come "Artista rivelazione dell’anno alla 41esima edizione del ...

