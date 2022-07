WWE | Arrivato il turn heel di Lacey Evans | scontenta per la reazione poco entusiasta dei fan

(Di sabato 9 luglio 2022) Il ritorno all’azione sul ring diè stato particolare, rientrata dalla maternità ha rivisitato il proprio personaggio apparendo in dei segmenti video per diverse settimane raccontando la sua storia travagliata e l’orgoglio di essere stata una Marine. Tutti elementi che l’hanno portata ad avere il sostegno del pubblico, ma i continui rinvii del suo debutto con cambi di roster confusionari e le voci su un suo possibilehanno ben presto fatto scemare questo sostegno. Ci va di mezzo Aliyah Tutto era pronto per un tag team match con Aliyah già sul ring ad attendere la compagna, la veterana è uscita una prima volta sullo stage, ma lafredda del pubblico l’ha portata di nuovo verso il backstage per poi uscire di nuovo, il secondo tentativo è ...

