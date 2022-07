Scemi | improvvisati Sgarbi sbotta dalla Gentili | attacco senza precedenti a Draghi e Speranza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022) Ospite di Controcorrente nella puntata di venerdì 8 luglio su Rete 4 Vittorio. È lui ad avanzare un'ipotesi su come andranno le prossime elezioni. "L'esperienza del sovranismo non è mai nata - premette ai microfoni di Veronica- Oltretutto, a dire la verità, è anche una parola che odio. Mi chiedo: perché a Madrid con tutto il picco Covid era sempre tutto aperto? Che senso ha avuto chiudere i ristoranti alle 18? Abbiamo avuto governi di, gente improvvisata che dava indicazioni sbagliate. Da Marioa Roberto". E il centrodestra? Sulla coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia il critico d'arte non ha dubbi: "Vincerà le elezioni. Il vero M5s di Conte sarà Luigi Di Maio. Che, in un secondo momento, aprirà al centrodestra". Giuseppe Conte per ...