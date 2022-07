Report Iss | la mortalità 7 volte più alta per chi non è vaccinato

(Di sabato 9 luglio 2022) Incidenza e recoveri salgono in tutte le fasce di età, i riammalati sono quasi 660 mila. La protezione piùper chi ha fatto la dose di richiamo

Pubblicità

PaperinikEdonna : RT @Liuto_: Di tutte le vittime del covid, solo il 3.1% non aveva malattie pregresse (stessa fonte). I 500 diventano quindi circa 15. Per… - AndreaBS1976 : @AndreaCanestro @Manu05156597 @ildisagioh @Flayana_ Vai sul sito ISS dove La Verità ha preso i dati e scopri che c'… - libesabi : RT @Nibbionero: @SicilianoSum @EnricoGiglio @giannizucco1 @ProfCampagna Se leggessero i report dell'ISS leggerebbero delle caratteristiche… - SicilianoSum : RT @Nibbionero: @SicilianoSum @EnricoGiglio @giannizucco1 @ProfCampagna Se leggessero i report dell'ISS leggerebbero delle caratteristiche… - Nibbionero : @SicilianoSum @EnricoGiglio @giannizucco1 @ProfCampagna Se leggessero i report dell'ISS leggerebbero delle caratter… -

ilmessaggero.it

Ilun'ulteriore crescita dei contagi: nella settimana tra l'1 e il 7 luglio, i casi ogni 100mila abitanti sono stati 1.071 contro i 763 di 7 giorni fa. L'Rt medio che è emerso analizzando ...Secondo ilesteso settimanale dell'sul Covid nella fascia 30 - 39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100mila, mentre nella fascia di età 0 - 9 anni si ... Omicron 5, il report Iss: salgono Rt e terapie intensive. Speranza: «Elevato numero di casi, serve cautela» Infezioni, mortalità, No vax. Nuovo report Iss. Omicron 5 prosegue la sua corsa, dunque. Il tasso di mortalità della popolazione di età superiore ai 12 anni, su 100mila ...Roma, 9 lug. (LaPresse) - "In questa fase, caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili, è verosimile che ci sia stato anche un ...