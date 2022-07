Napoli, Il Mattino: “De Laurentiis non darà Koulibaly alla Juventus” (Di sabato 9 luglio 2022) “Faccia a faccia con Koulibaly. De Laurentiis non lo darà alla Juve“. Titola così Il Mattino, secondo cui il presidente del Napoli non ha intenzione di cedere il giocatore ad un altro club italiano. Il difensore ha rifiutato l’offerta da 6 milioni di euro a stagione per il rinnovo e vorrebbe provare una nuova avventura, ma il quotidiano rivela: “In Italia De Laurentiis non lo dà a nessuno, neppure se arriva l’offerta folle della Juventus“. Il senegalese vorrebbe giocare in Premier League o nella Liga spagnola e il Napoli è disposto ad andargli incontro. Koulibaly può anche non accettare il rinnovo con la società partenopea e andare in scadenza, ma De Laurentiis non ha intenzione di cederlo in Serie ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) “Faccia a faccia con. Denon loJuve“. Titola così Il, secondo cui il presidente delnon ha intenzione di cedere il giocatore ad un altro club italiano. Il difensore ha rifiutato l’offerta da 6 milioni di euro a stagione per il rinnovo e vorrebbe provare una nuova avventura, ma il quotidiano rivela: “In Italia Denon lo dà a nessuno, neppure se arriva l’offerta folle della“. Il senegalese vorrebbe giocare in Premier League o nella Liga spagnola e ilè disposto ad andargli incontro.può anche non accettare il rinnovo con la società partenopea e andare in scadenza, ma Denon ha intenzione di cederlo in Serie ...

