Milan, c'è una base d'intesa con De Ketelaere: rossoneri convinti, colpo prioritario. Le ultime | Primapagina (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-08 23:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata da CM.com: Dopo l'incontro di ieri, la trattativa per l'approdo di Charles De Ketelaere al Milan procede spedita: infatti, pur rimanendo aperte sia questa pista sia quella che porta ad Hakim Ziyech (specie dopo che il marocchino ha lasciato la sua agenzia), i riflettori sono adesso puntati sul belga, che ha un ingaggio meno pesante e risulta graditissimo alla proprietà. base D'ACCORDO – De Ketlaere e il Milan hanno trovato la quadra su una base di 5 anni di contratto, fino al 2027. La trattativa con il giocatore è agli ultimi dettagli, poi sarà la volta di chiudere quella con il Club Bruges. QUOTA 30 – I rossoneri devono riuscire a toccare quota 30 milioni, ...

