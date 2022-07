Le più belle canzoni di Max Pezzali | da Hanno Ucciso L’Uomo Ragno degli 883 a Sempre Noi con J-Ax

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) Impossibile negare che nelle piùdi Maxc’è tutta la generazione Y, quella dei millennials che con l’avventoanni ’90vissuto la piena ondata 883, appena nati sotto la guida di Max e Mauro Repetto. Nelledi Max, apparentemente spensierate, troviamo quella voglia di ribellione che è propria della pre-adolescenza ma anche un modo di raccontare l’amore senza mezze misure.(1992) Un personaggio della Marvel viene, e partendo da questo episodio gli 883 trovano un modo per raccontare le lotte generazionali. Il tutto viene proposto come un mondo noir pieno di pericoli, gli stessi di una società che negli anni ’90 è in costante ...